Уникальный старейший научно-популярный

журнал для детей и юношества.

Издается с 1928 года Октябрь

2016 Ноябрь

2016 Декабрь

2016 Январь

2017 ДОРОГИЕ НАШИ ПОДПИСЧИКИ! Коллектив редакции журнала сердечно поздравляет каждого из вас с наступающими новогодними праздниками. Желаем всем процветания и благополучия, здоровья, лада в доме и солнечного настроения. Мы счастливы, что вы остаетесь с нами, и будем очень стараться и дальше делать каждый номер журнала с любовью. Напоминаем, что первые четыре выпуска будущего года уже сверстаны и ждут своего часа в типографии. Мы рады каждому новому подписчику и надеемся, что ряды наших поклонников умножатся! До встречи на страницах «Юного натуралиста» в 2017-ом! ВАШ «ЮНЫЙ НАТУРАЛИСТ»



ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ Доводим до вашего сведения: в связи с новогодними каникулами, первый (январский) номер журнала выйдет из типографии чуть позже обычного и будет разослан читателям 12 — 13 января. Благодарим вас за понимание. РЕДАКЦИЯ ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Разрешите представиться: я – журнал «Юный натуралист». Возможно, мы с вами еще не знакомы, но меня, наверняка, помнят вами родители, бабушки, дедушки, а, может быть, и прадедушки. Вот только вчера получил письмо от Сергея Вениаминовича Пономарева из Иркутска: «Здравствуй, дорогой и старинный мой друг «Юный натуралист»! Журнал я начал выписывать, когда дети пошли в школу. Сейчас сыну – 35 лет, дочери – 37, а я уже читаю его для внуков. Очень надеюсь успеть подружить с «Юным натуралистом» и правнуков. Словом, расставаться с тобой не собираюсь. Спасибо тебе, дорогой «Юный натуралист», что ты случился в моей жизни!»

Открою вам секрет, друзья, хотя и называюсь «Юный натуралист», я не так уж и молод. В 2008 году мне исполнится 80 лет. Но я не старею, потому что «юный натуралист» понятие не возрастное, им может быть не только ребенок или молодой человек. Юный в словосочетании «юный натуралист» – отнюдь не дань нежному возрасту, а синоним смелости, свежести чувств, способности удивляться, творческого горения, окрыленности, а эти качества могут быть в человеке на любом этапе его жизни. Не случайно среди моих читателей люди всех возрастов: от школьников младших классов до убеленных сединами пенсионеров.

Слов нет, читатель «Юного натуралиста» человек особенный. Легко понимает он интереснейшую книгу природных тайн. Посмотрит такой человек на раскрывшиеся лепестки лилии на утреннем озере и точно определит, который час. По поведению мохнатого шмеля без ошибки предскажет, будет сегодня гроза или нет. Как по книге разбирает он следы на январском снегу, по голосу определяет птиц, знает, растут ли маслята под папоротником, и по одному ему ведомым приметам определит, дождливый ли будет нынешний август.

Познакомиться со мной поближе вам поможет наш сайт. Загляните на странички сайта, где вы узнаете и о моей истории, и о популярных рубриках, и о Клубе почемучек, участником которого очень легко стать и невероятно интересно быть, и о конкурсах, в которых можно и нужно принимать участие, даже не будучи подписчиком «Юного натуралиста». Ну а тем, кто захочет, чтобы каждый месяц в ваш дом приходил яркий интересный журнал о природе, соавтором которого может стать любой из вас, обратите, пожалуйста, внимание на страницу «Подписка». У вас, друзья, появилась возможность альтернативной подписки. Буду искренне рад новым друзьям. Присоединяйтесь к нашей замечательной компании.

Будет здорово! ВСЕГДА ВАШ «ЮНЫЙ НАТУРАЛИСТ» Вы можете присылать нам свои вопросы и предложения по адресу:unnat1@mail.ru

